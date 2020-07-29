Mercedes-Benz выпустит новый компактвэн T-Class

Немецкая компания намерена расширить модельную линейку своих автомобилей за счет нового компактвэна.

Как стало известно, новинка будет называться T-Class, а на рынок ее планируют вывести во второй половине 2022 года.

Разработкой этого автомобиля компания будет заниматься совместно с Renault-Nissan-Mitsubishi. Новый T-Class будет создан на той же платформе, что и модель Citan нового поколения.

В целом эти два автомобиля будут схожи, только последний так и будет позиционироваться коммерческим авто.

T-Class получит просторный и комфортный салон, а также будет предлагаться в версиях с обычными ДВС и электрической установкой.

Другие подробности о новинке пока не раскрываются.