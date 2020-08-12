ГИБДД начала штрафовать россиян за багажники на крыше

Российские автомобилисты в этом году могут получить штраф за самостоятельно установленный дополнительный багажник на крыше или другие внесенные в конструкцию автомобиля изменения.

Нововведения ввели в этом году и прописаны в Техническом регламенте Таможенного союза.

В них указано, что любые изменения в конструкции автомобилей, включая установку дополнительного багажника на крыше, должны быть обязательно согласованы с ГИБДД и специальными лабораториями.

В противном случае автомобилисты получат штраф в размере 500 рублей и более того, сотрудник ГИБДД может заставить владельца демонтировать дополнительный багажник.

Как отмечают журналисты aif.ru, нововведения не касаются тех транспортных средств, у которых багажник на крыше был предусмотрен производителем, но в этом случае нужно следить за весом груза, который перевозится.

Запрет на установку багажника в тех автомобилях, в которых это не было предусмотрено производителем, ввели в целях безопасности, так как дополнительный багажник с грузом меняет центр тяжести, что приводит к ухудшению управляемости.