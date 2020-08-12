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Три нововведения ждут автовладельцев в РФ с 1 сентября 2020 года

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Этой осенью российские автомобилисты столкнутся новыми изменениями, которые начнут действовать с 1 сентября.
Автовладельцев в России ждут как минимум три нововведения с 1 сентября 2020 года, среди которых возвращение ТО и изменение тарифов ОСАГО.

Кроме этого, у сотрудников Госавтоиспекции появится возможность использовать новую аппаратуру, позволяющую выявлять нарушителей прямо на дороге.

В частности, сотрудники ГИБДД смогут диагностировать тормозную систему или рулевое управление, измерить протекторы шин и даже проанализировать данные по выхлопам.

Что касается тарифов ОСАГО, то с осени границы тарифов будут расширены и в результате минимальная ставка достигнет 2 471 рубля, а максимальная составит – 5 436 рублей.

Итоговая цена ОСАГО будет зависеть от ряда факторов, включая возраст машины и ее тип, а также наличие грубых нарушений ПДД и многое другое.

Ну и еще одним нововведением является обязательное наличие диагностической карты для оформления ОСАГО, что временно было отменено ранее в этом году.

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