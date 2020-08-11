Главная » Новости

Определены сроки начала продаж нового кроссовера Haval DaGou

Просмотров 46 Опубликовано Обновлено

Новый китайский внедорожник официально дебютировал в прошлом месяце, но о сроках старта продаж в компании не рассказывали.
Теперь стало известно, когда внедорожник Haval DaGou появится в продаже на китайском рынке и была названа даже предварительная стоимость.

Так, согласно обнародованным данным, Haval начнет продажи новинки DaGou уже в следующем месяце. Он будет предлагаться с двумя силовыми установками в переднеприводных исполнениях.

Однако за дополнительную плату клиентам предоставят возможность заказать систему полного привода.

Предварительная стоимость новинки на китайском рынке составит 119 000 юаней, а это около 1,25 млн рублей.

Более подробно о кроссовере портал «ТвоёАвто» писал ранее.

haval Haval DaGou
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2020 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика