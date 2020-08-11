Определены сроки начала продаж нового кроссовера Haval DaGou

Новый китайский внедорожник официально дебютировал в прошлом месяце, но о сроках старта продаж в компании не рассказывали.

Теперь стало известно, когда внедорожник Haval DaGou появится в продаже на китайском рынке и была названа даже предварительная стоимость.

Так, согласно обнародованным данным, Haval начнет продажи новинки DaGou уже в следующем месяце. Он будет предлагаться с двумя силовыми установками в переднеприводных исполнениях.

Однако за дополнительную плату клиентам предоставят возможность заказать систему полного привода.

Предварительная стоимость новинки на китайском рынке составит 119 000 юаней, а это около 1,25 млн рублей.

Более подробно о кроссовере портал «ТвоёАвто» писал ранее.