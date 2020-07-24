Новинка была показана на мотор-шоу в Чэнду, где показали совершенно новую модель с необычным для бренда дизайном и названием.

Haval представил в Китае новейший кроссовер Haval DaGou. Название автомобиля переводится как «большая собака». Новая модель по габаритам сопоставима с Nissan X-Trail, а ее дизайном занимался Фил Симмонс, который ранее трудился в Jaguar Land Rover.

В основе новинки располагается платформа от Н5, а по сути это будет самостоятельная модель, хотя ожидалось, что это следующее поколение Н5. Габариты Haval DaGou следующие: 4 620/1 890/1 780 мм, расстояние между осями – 2 738 мм.

В экстерьере стоит отметить внедорожное оформление с использованием расширителей колесных арок, оптики в стиле Гелендвагена, рейлингов на крыше и колесных дисков размером 19 дюймов.

В салоне предложат современное оформление с большим экраном мультимедийной системы, климат-контролем на две зоны, панорамной крышей, а еще там будет камеру кругового обзора.

Что касается моторной гаммы, то на старте продаж кроссовер будет доступен только с полуторалитровым ДВС мощностью 160 л.с., пару которому составляет 7-ступенчатая роботизированная КП с двойным сцеплением. Система привода может быть на переднюю или обе оси.

В дальнейшем компания предложит двухлитровый двигатель с турбиной мощностью 245 л.с. На китайском рынке продажи Haval DaGou стартуют до конца года. Стоимость и комплектации объявят ближе к выходу.