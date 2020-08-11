В премиальных внедорожниках обнаружили крепление ремня безопасности, не способное выдержать расчетную нагрузку в случае столкновения.

Как сообщил 11 августа Росстандарт, Bentley отзывает в России 19 реализованных внедорожников Bentayga с креплениями ремней безопасности третьего ряда сидений, которые в случае ДТП могут отсоединиться от кузова.

Проблема может быть в автомобилях, проданных на российском рынке в период с 2018 по 2020 годы.

В рамках отзывной кампании владельцам автомобилей заменять короткий винт на новый, длина которого составит 40 мм.

Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев отзывных авто.