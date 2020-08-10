В августе компания Mitsubishi переписала цены на две своих модели, официально представленных на российском рынке.

Компания Mitsubishi повысила в России цены на пикап и кроссовер на 0,4-4,2% в зависимости от модели и комплектации.

В денежном выражении Mitsubishi L200 и ASX прибавили в цене 10 и 60 тыс. рублей, о чем сообщили специалисты сайта «Цена Авто», которые ведут мониторинг цен на новые автомобили.

Теперь пикап Mitsubishi L200 продается по цене от 2 209 000 до 2 812 000 рублей, а кроссовер дилеры продают от 1 492 000 до 1 932 000 рублей.