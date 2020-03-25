Кроссовер Mitsubishi ASX в России обновился и подорожал

Mitsubishi объявила о старте продаж обновленной версии кроссовера на российском рынке.



Модель в начальной комплектации подорожала в отличие от предшественника на 133 тыс. рублей. Рестайлинговый Mitsubishi ASX оценили в 1 382 000 рублей.

Автомобиль теперь имеет фирменный стиль Dynamic Shield и новые цвета кузова, а в салоне появилась новая мультимедийная система и варианты обивки.

Линейка двигателей осталась без изменений и по-прежнему представлена 1,6-литровым 117-сильным или 2,0-литровым 150-сильным агрегатами.

Среди трансмиссий доступна пятискоростная механическая КП или вариатор.

Что касается мультимедийной системы, то это Mitsubishi Connect и она имеет 8-дюймовый экран. Топовая комплектация Mitsubishi ASX получила ценник 1 822 000 рублей.