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В России растет спрос на китайские автомобили

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На российском авторынке в первом полугодии был зафиксирован рост спроса на китайские автомобили.
На это обратили внимание аналитики «АвтостатИнфо», которые сообщили, что по итогам первых шести месяцев года, россияне купили 16 521 автомобиль китайского происхождения, что на 31,8% больше, чем годом ранее.

Лидером по продажам остается бренд Haval, автомобили которого разошлись тиражом в количестве 6 480 шт., что на 101,5% больше.

Geely стала второй с показателем 4 402 ед., а это больше на 19,7%. Chery находится в тройке лидеров.

Дилеры этой марки в первом полугодии продали 2 692 ед., что на 37% больше, чем годом ранее.

В первую пятерку самых продаваемых китайских брендов еще входят Changan и FAW, у которых объёмы реализации составили 1 515 и 561 ед.

Среди самых популярных китайских моделей оказались: Haval F7, Chery Tiggo, Geely Atlas и Haval H6.

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