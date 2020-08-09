Названы 10 самых продаваемых кроссоверов с пробегом в РФ в 2020 году

Самые продаваемые кроссоверы были названы по результатам их продаж за первое полугодие на вторичном рынке России.

Рейтинг подготовили специалисты агентства «Автостат», которые сообщили, что в РФ в указанный период было перепродано 498 тыс. подержанных кроссоверов, что на 6% меньше, чем годом ранее.

Lada 2121 (Нива) оказалась на первом месте топ-10 самых продаваемых кроссоверов с пробегом в РФ в 2020 году с результатом 38 тыс. проданных штук, что на 10% меньше.

Шевроле Нива стала второй. Она на вторичном рынке была перепродана в количестве 31 тыс. шт., что на 11% меньше. Toyota RAV4 стал четвертым – 19 тыс. ед. (+5%).

Ниссан Кашкай и Рено Дастер оказались в пятерке лидеров по продажам на вторичном рынке в своем сегменте с показателями 16 тыс. и 15,5 тыс. ед.

Вторая пятерка лидеров выглядит следующим образом: KIA Sportage — 15 065 ед. (-5,8%), Toyota Land Cruiser — 14 944 ед. (-5,3%), Nissan X-Trail — 13 707 ед. (-2,2%), Mitsubishi Outlander — 12 587 ед. (-4%) и Volkswagen Tiguan — 11 429 ед. (+2,7%).