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Названы самые покупаемые автомобили в Москве и Санкт-Петербурге

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Российские аналитики рассказали о наиболее востребованных автомобилях на рынке столичных городов за первое полугодие.
В частности аналитики агентства «Автостат» рассказали о самых популярных автомобилях в Москве и Санкт-Петербурге.

Так, в столице России самой популярной моделью оказался KIA Rio, реализованный в первом полугодии в количестве 3 467 ед.

На втором месте оказался Volkswagen Polo (3416 ед.), а следом за ним в списке оказались Hyundai Creta (3375 ед.), Nissan Qashqai (3352 ед.) и Volkswagen Tiguan (2471ед.).

В Санкт-Петербурге на первом месте по продажам оказался Volkswagen Polo с показателем 1 763 ед. Кроссовер Hyundai Creta (1 714 ед.) в этом регионе оказался на втором месте, а вот KIA Rio (1573 ед.) занял третью строчку.

В первой пятерке самых популярных авто в Северной столице оказались еще Volkswagen Tiguan и Hyundai Solaris с результатами 1271 и 1068 ед. реализованных экземпляров соответственно.

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