Немецкий концерн Volkswagen после дизельного скандала сосредоточился на выпуске «зеленых» автомобилей, в числе которых электрокары и гибриды.

Причем в планах компании выпустить как можно больше электрокаров. Согласно обнародованному ранее плану, автопроизводитель к 2029 году выпустит 75 электромобилей, и как стало известно недавно, одним из них станет модель в кузове пикап.

То есть Volkswagen задумался о создании электрического пикапа, но пока окончательного решения по этому вопросу не принято.

Как стало известно СМИ, Volkswagen рассматривает возможность разработки электрического пикапа, обратив внимание на марку Rivian, которой удалось создать пикап с выдающимися характеристиками.

Не исключено, что если проекту дадут «зеленый свет», то он может быть реализован совместно с компанией Ford.