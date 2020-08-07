Daimler сможет увеличить запас хода электрокаров до 700 километров

Это произойдет в том числе и за счет использования новых батарей компании CATL (Contemporary Amperex Technology Co., Limited).

Как рассказали представители немецкого концерна они заключили соглашение с компанией CATL, которая станет основными поставщиком аккумулятором для автомобилей Mercedes-Benz.

В частности аккумуляторы будут предназначены для линейки электрокаров EQ. Первым электромобилем, который получит новые АКБ стало лифтбек Mercedes-Benz EQS.

В нем Daimler сможет увеличить запас хода до 700 километров. Другие подробности пока не приводят.

Стоит отметить, что производитель CATL является лидером в мире по разработке и производству литиево-ионных аккумуляторов. Его дочерние компании располагаются во многих крупных городах мира.