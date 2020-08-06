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Доля новых автомобилей с АКПП в продажах в РФ превысила 60%

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Это установили российские аналитики, проведя новое исследование.
Популярность автомобилей с автоматической КП на российском рынке продолжает расти и четыре года подряд их доля в продажах превышает 50%.

Как выяснили аналитики из «Автостат», в первом полугодии 2020 года доля новых автомобилей с АКПП в продажах в РФ превысила 60%.

Объемы реализованных машин с автоматической КП в отчетный период составили 368 тыс. экземпляров, а это соответствует доле 62%.

В прошлом году показатель был 59%. То есть популярность таких авто выросла на 3 процента.

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