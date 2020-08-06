Компания сделала подарок своему клиенту в виде нового пикапа Nissan Navara в обмен на экземпляр с пробегом в миллион миль.

Как стало известно, пикап Nissan Navara с пробегом в 1,6 млн км вернули на завод. Вместо него клиенту выдали новый автомобиль.

Как рассказал владелец свой пикап он эксплуатировал 13 лет по 13 часов в день. Теперь старый пикап находится на заводе компании в штате Теннесси в качестве экспоната.

Новый Nissan Navara автомобилист продолжит использовать, причем планирует он работать в доставке еще как минимум пять лет.

Как рассказал владелец в целом он не сталкивался с частыми поломками автомобиля.

За весь период эксплуатации ему довелось заменить радиатор, а также сцепление пятискоростной механической КП. Также отмечается, что масло водитель менял каждые 16 тыс. километров.