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Пикап Nissan Navara с пробегом в 1,6 млн км вернули на завод

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Компания сделала подарок своему клиенту в виде нового пикапа Nissan Navara в обмен на экземпляр с пробегом в миллион миль.
Как стало известно, пикап Nissan Navara с пробегом в 1,6 млн км вернули на завод. Вместо него клиенту выдали новый автомобиль.

Как рассказал владелец свой пикап он эксплуатировал 13 лет по 13 часов в день. Теперь старый пикап находится на заводе компании в штате Теннесси в качестве экспоната.

Пикап Nissan Navara с пробегом в 1,6 млн км вернули на завод

Новый Nissan Navara автомобилист продолжит использовать, причем планирует он работать в доставке еще как минимум пять лет.

Как рассказал владелец в целом он не сталкивался с частыми поломками автомобиля.

За весь период эксплуатации ему довелось заменить радиатор, а также сцепление пятискоростной механической КП. Также отмечается, что масло водитель менял каждые 16 тыс. километров.

Пикап Nissan Navara с пробегом в 1,6 млн км вернули на завод Пикап Nissan Navara с пробегом в 1,6 млн км вернули на завод Пикап Nissan Navara с пробегом в 1,6 млн км вернули на завод Пикап Nissan Navara с пробегом в 1,6 млн км вернули на завод

nissan Nissan Navara
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