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Продажи автомобилей Chery в России выросли в 2 раза в июле

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Китайская компания сообщила о своих продажах на российском рынке за прошлый месяц.

Согласно опубликованным данным, продажи автомобилей Chery в России выросли в 4 раза в июле и составили 864 проданных экземпляра.

Положительная динамика продаж наблюдается и за период с начала года, когда дилеры бренда продали 3 751 автомобиль, что оказалось на 17% больше.

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Чаще всего клиенты выбирают кроссовер Tiggo 4, который в июле занял долю 47% в общих продажах.

Второй самой востребованной моделью марки является кроссовер Tiggo 8 с долей 25%, а третьим продаваемым авто Chery стал Tiggo 7 – 21% доли.

https://tvoe-avto.com/217362-chery-predstavila-dlya-rossii-interer-krossovera-tiggo-7-pro.html
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