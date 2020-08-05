Компания Porsche на территории РФ объявила о проведении отзывной кампании, в рамках которой на сервис будут отправлены кроссоверы марки Porsche.

Porsche отзывает в России более 400 автомобилей Cayenne, о чем говорится в сообщении Росстандарта.

Уточняется, что отзывными стали 445 автомобилей Porsche Cayenne Turbo (9YA) и Cayenne Turbo S E-Hybrid (9YA), которые были выпущены в период с 21 февраля 2018 года по 3 декабря 2019 года.

В указанных транспортных средствах требуется замена подающего топливопровода в моторном отсеке, который в худшем случае может являться причиной утечки топлива или возгорания.

Все работы в рамках отзыва проведут бесплатно для владельцев.