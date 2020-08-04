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Volkswagen в России отзывает 57 автомобилей для утилизации

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Новая отзывная кампания затрагивает сразу несколько моделей авто немецкой марки.
Отзыв согласован с Росстандартом, на сайте которого и говорится о том, что Volkswagen в России отзывает 57 автомобилей.

Среди них есть модели Volkswagen Tiguan, Touareg, Multivan, Amarok, Caddy. На сервис отправят только те машины, которые были выпущены в период с 2008 по 2018 годы.

Как говорится в сообщении ведомства, причиной отзывной кампании является «отсутствие детальной документации, подтверждающей их соответствие требованиям действующих технических регламентов, так как автомобили являлись предсерийными».

В случае, если для авто нет документации, то они подлежат отзыву, выкупу и утилизации.

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