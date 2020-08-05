Nissan показал интерьер небольшого кроссовера Nissan Magnite

Новый кроссовер марки Nissan был представлен в прошлом месяце, но тогда компания показала изображения концепта модели, серийная версия которой должна появится до конца года.

Во время презентации была рассекречена внешность, а сегодня Nissan показал интерьер мини-кроссовера Nissan Magnite, предназначенного для индийского рынка.

Судя по опубликованным изображениям, в салоне новинке будет использоваться черно-бордовое оформлением.

Также там будет цифровая приборная панель и сенсорный экран мультимедийной системы.

Диагональ дисплея составит 8 дюймов. Как уже сообщалось ранее, до конца года компактный кроссовер будет представлен в серийной версии, а его серийную сборку планируют организовать в начале следующего года на предприятии в Индии.