Главная » Новости

Nissan показал интерьер небольшого кроссовера Nissan Magnite

Опубликовано Обновлено

Новый кроссовер марки Nissan был представлен в прошлом месяце, но тогда компания показала изображения концепта модели, серийная версия которой должна появится до конца года.
Во время презентации была рассекречена внешность, а сегодня Nissan показал интерьер мини-кроссовера Nissan Magnite, предназначенного для индийского рынка.

Судя по опубликованным изображениям, в салоне новинке будет использоваться черно-бордовое оформлением.

Также там будет цифровая приборная панель и сенсорный экран мультимедийной системы.

Диагональ дисплея составит 8 дюймов. Как уже сообщалось ранее, до конца года компактный кроссовер будет представлен в серийной версии, а его серийную сборку планируют организовать в начале следующего года на предприятии в Индии.

Nissan показал интерьер небольшого кроссовера Nissan Magnite

nissan Nissan Magnite
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2020 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика