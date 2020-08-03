Автомобили в России в среднем подорожали на 138 тыс. рублей

Российские аналитики посчитали, насколько подорожали автомобили на российском рынке за первое полугодие.

По данным агентства «Автостат», в указанный период средневзвешенная стоимость новых автомобилей составила 1 646 000 рублей, а это на 8,9% больше чем годом ранее.

В денежном выражении прибавка составила 138 тыс. рублей. Только иномарки в отчетный период прибавили в цене 9,1% и продаются по средней цене 1 962 000 рублей.

Удорожание российских машин составило 6,3% до 700 тыс. рублей. Стоит отметить, что автопроизводители в России продолжают повышать стоимость своих моделей, но делают они это постепенно.