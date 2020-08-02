10 марок изменили цены на свои авто в России во 2 половине июля

Российские аналитики подготовили отчет по результатам своего исследования, основанного на мониторинге цен на новые автомобили во второй половине прошло месяца.

Оказалось, что во 2 половине июля 10 автобрендов изменили цены на свои автомобили.

В основном автопроизводители в России повышали стоимость машин, но были и бренды, у которых наблюдалось разнонаправленное изменение цен, сообщает агентство «Автостат».

Например, в Mitsubishi переписали цены в большую сторону на одну из комплектаций пикапа L200, и снизили стоимость кроссовера Outlander.

У компании BMW две модели стали дороже на 0,3-5,8%, а пять автомобилей наоборот подешевели на 0,2-3,7%.

У таких марок как Changan, Nissan, Honda и KIA прибавили в цене несколько моделей из официально представленных на рынке, а GAC и Subaru пересмотрели стоимость на одну модель.

Также на российском рынке стали дороже модели Mercedes-Benz С-класса (2,2 – 7,9%) и MINI One (1,9%).