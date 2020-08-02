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KIA Seltos поставил новый рекорд продаж в Индии

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В компании KIA поделились успехами в продажах своего кроссовера KIA Seltos на индийском рынке.
Эта модель является самой востребованной на рынке среди других моделей бренда и она регулярно устанавливает новые рекорды продаж.

Как стало известно «Автовестям», KIA Seltos в Индии постоянно набирает популярность, ведь его продажи растут с каждым месяцем.

Появились изображения семиместной версии Kia Seltos

Недавно модель показала рекордный результат, ведь в период с момента старта продаж автомобиль почти достиг показателя в 100 тыс. проданных экземпляров.

Этот результат был достигнут за 11 месяцев продаж. В июле модель разошлась тиражом в количестве 8 270 экземпляров, в то время как в целом автомобилей марки в Индии было продано 8,5 тыс. штук.

Еще 232 автомобиля это были минивэны KIA Carnival. В прошлом месяце Seltos стал вторым по продажам среди кроссоверов своего сегмента, тогда как самым продаваемым кроссовером в Индии остается Hyundai Creta.

kia Kia Seltos
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