Самый большой кроссовер Volkswagen появился на фото

Немецкая компания скоро выпустит новый кроссовер, который будет флагманским и станет еще и самым большим в модельном ряду.

Речь идет о новинке, созданной на базе Teramont. Эта модель сейчас известна под внутренним обозначением VW416 и недавно в Сети появились первые фотографии этой модели.

Благодаря снимкам, становится понятно, что внешность самого большого кроссовера Volkswagen будет выполнена в стилистике прототипа Volkswagen SMV, представленного в прошлом году.

Уже известно, что новинка получит длину 5 100 мм, а его колесная база будет 3 100 мм.

В движение автомобиль будет приводиться шестицилиндровым мотором объёмом 2,5 литра или 2,0-литровым ДВС. Первый получит мощность 299 л.с., а второй имеет отдачу 220 л.с.

Система привода на переднюю ось будет в базовых модификациях, тогда как полный привод предложат за дополнительную плату.

Ожидается, что презентация новинки состоится скоро, так как продажи ее в Китае запланированы на осень.