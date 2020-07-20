Skoda и Volkswagen на территории РФ проведут отзывную кампанию, в рамках которой на сервис будут отправлены автомобили с дизельными силовыми установками.
Росстандарт объявил об отзыве 2472 автомобилей Skoda и Volkswagen
Росстандарт объявил об отзыве 2472 автомобилей Skoda и Volkswagen, которые были выпущены в период с 2019 по 2020 год.
Как выяснилось, в дизельных версиях этих машин может быть установлен шланг на топливной магистрали, несоответствующий качеству.
В некоторых случаях из-за этого шланга есть вероятность утечки топлива.
В рамках отзывной кампании в автомобилях проведут проверку шланга топливной магистрали и при необходимости произведут его замену.
Все работы будут осуществляться за счет компании.
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