Skoda и Volkswagen на территории РФ проведут отзывную кампанию, в рамках которой на сервис будут отправлены автомобили с дизельными силовыми установками.

Росстандарт объявил об отзыве 2472 автомобилей Skoda и Volkswagen, которые были выпущены в период с 2019 по 2020 год.

Как выяснилось, в дизельных версиях этих машин может быть установлен шланг на топливной магистрали, несоответствующий качеству.

В некоторых случаях из-за этого шланга есть вероятность утечки топлива.

В рамках отзывной кампании в автомобилях проведут проверку шланга топливной магистрали и при необходимости произведут его замену.

Все работы будут осуществляться за счет компании.