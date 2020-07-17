Skoda отзывает в РФ более 70 автомобилей Octavia

Росстандарт сообщил о проведении на территории РФ новой отзывной кампании, которая затрагивает автомобили чешской марки Skoda.

Речь идет об автомобилях Octavia, в которых обнаружили вероятный дефект, связанный с задними ремнями безопасности.

Вероятный производственный дефект может быть в 73 автомобилях марки, которые выпустили в этом году.

Как говорится в сообщении ведомства, причиной отзыва транспортных средств является сдвоенный замок задних ремней безопасности, недостаточно прочный на изгиб из-за производственного дефекта.

Это может привести к тому, что защитные функции ремня будут ограничены. В рамках отзывной кампании будет проведена проверка и замена замка. Все работы проведут за счет компании.