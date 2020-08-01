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Volkswagen приостанавливает выпуск своих автомобилей в России

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Производственная площадка не будет собирать автомобили на протяжении почти месяца.
Volkswagen приостанавливает выпуск своих автомобилей в Нижнем Новгороде, где также временно прекратят и выпуск моделей марки Skoda.

Этот простой является запланированным и начнет действовать с 3 августа. Также в запланированный отпуск будут отправлены и сотрудники калужского предприятия Volkswagen Group Rus.

Последнее возобновит работу 21 августа, а в Нижнем Новгороде производственная площадка снова начнет работать 31 августа.

Эти предприятия возобновят производство в штатном режиме, и будут работать 5 дней в неделю.

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