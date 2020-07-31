Volkswagen в РФ привезет новый компактный кроссовер

Речь идет о модели под названием Tarek, который по сути является аналогом Skoda Karoq.

По предварительным данным, эта модель должна встать на конвейер предприятия компании в Нижнем Новгороде.

Ожидается, что это случится в ближайшие год-два. Между тем, Volkswagen Tarek или как его еще называют на некоторых рынках Tharu, заметили на тестировании в Аргентине.

Судя по шпионским снимкам, модель для этого рынка будет иметь отличия в дизайне в сравнении с китайским и мексиканским вариантами.

Не исключено, что российский вариант кроссовера также будет иметь отличия. Информации о российских спецификациях модели пока нет.