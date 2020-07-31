Главная » Новости

Volkswagen в РФ привезет новый компактный кроссовер

Просмотров 137 Опубликовано

Речь идет о модели под названием Tarek, который по сути является аналогом Skoda Karoq.
По предварительным данным, эта модель должна встать на конвейер предприятия компании в Нижнем Новгороде.

Ожидается, что это случится в ближайшие год-два. Между тем, Volkswagen Tarek или как его еще называют на некоторых рынках Tharu, заметили на тестировании в Аргентине.

Судя по шпионским снимкам, модель для этого рынка будет иметь отличия в дизайне в сравнении с китайским и мексиканским вариантами.

Не исключено, что российский вариант кроссовера также будет иметь отличия. Информации о российских спецификациях модели пока нет.

Volkswagen в РФ привезет новый компактный кроссовер Volkswagen в РФ привезет новый компактный кроссовер Volkswagen в РФ привезет новый компактный кроссовер Volkswagen в РФ привезет новый компактный кроссовер

volkswagen Volkswagen Tarek
Tvoe-avto.com
Вам также может понравиться
Ржавый, но редкий Ford Falcon был продан за 300 тыс. долларов
Автомобиль Ford Falcon GT Hard Top 1973 года выпуска выставили на продажу в Австралии.
1
Kia показала внешность и интерьер серийного кроссовера Sonet
Компания Kia анонсировала премьеру нового кроссовера Sonet для Индии, опубликовав официальные изображения, на которых показали и внешность, и салон автомобиля.
11
Aston Martin перенес старт продаж нового кроссовера DBX в России
Новый кроссовер в России представили еще в январе этого года, когда сообщалось, что его продажи запланированы на лето.
4
Cadillac представил новый тизер электрического кроссовера Lyriq
Американская компания Cadillac официально анонсировала новый электрокроссовер, который будет представлен менее чем через неделю.
1
Dongfeng показала премиальный концепт нового бренда Voyah
Китайская компания Dongfeng создала новый автомобильный бренд, который будет заниматься выпуском люксовых автомобилей.
21
Toyota открыла заказы в РФ на обновленные Toyota Hilux и Fortuner
Несколько дней назад стало известно, что обновленный пикап и внедорожник сертифицировали для российского рынка, а недавно японская компания официально анонсировала новинки, опубликовав цены.
13
Управляющий активами Шувалова выкупит поставщика компонентов для Aurus
Речь идет о компании «Кате», которая была основана еще в 2004 году группой выпускников МГТУ им. Баумана.
15
Ремонт автомобилей в России может подорожать в 10 раз
В Сети активно обсуждают нововведения, которые были внесены в Техрегламент в этом месяце.
20
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2020 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика