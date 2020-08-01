Китайский кроссовер GAC GS8 в РФ стал дороже на 100 тыс. рублей

Внедорожник от китайской компании вышел на российский рынок в конце прошлого года.

Он появился в России по цене от 1 898 000 рублей, но недавно автопроизводитель пересмотрел цены, увеличив стоимость автомобиля на 100 тыс. рублей.

В зависимости от комплектации стоимость выросла в процентном выражении на 4,0-5,3%.

С чем связано удорожание неизвестно, а изменение цен в ходе мониторинга зафиксировали эксперты сайта «Цена Авто».

Теперь GAC GS8 предлагается по цене от 1 998 000 рублей минимум, тогда как топовый вариант оценен в 2 598 000 рублей.

Между тем напомним, что недавно в нашей стране появился новый минивэн GAC GN8, о котором более подробно издание «ТвоёАвто» сообщало.