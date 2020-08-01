Компания Kia пересмотрела ценники своих автомобилей, официально представленных на российском рынке.

Как выяснили специалисты сайта «Цена Авто», Kia подняла цены пяти своих моделей в России среди которых Rio и Optima, Rio X-Line, Stinger и Sportage.

Все модели 2020 года выпуска стали дороже на 0,5-1,8%. В денежном выражении стоимость выросла на 5-40 тыс. рублей в зависимости от модели и ее комплектации.

Стоит отметить, что предыдущее удорожание авто марки произошло в начале лета. Автомобили Kia, как и авторынок в целом, показали отрицательную динамику продаж.

В первом полугодии марка смогла реализовать 81 219 новых авто, а этот результат оказался на 27% меньше, чем годом ранее.