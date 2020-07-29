Kia объявила цены на новый минивэн Kia Carnival

Компания Kia объявила старт приема заказов на новый минивэн Kia Carnival на корейском рынке.

Ранее также стало известно, что автомобиль появится и на российском рынке, но точные сроки выхода пока не называют.

При создании нового Kia Carnival специалисты компании стремились придать ему кроссоверный вид с использованием внедорожных элементов.

При этом по сути Kia Carnival остается минивэном, у котором по-прежнему будут доступны сдвижные задние двери, правда теперь у них появился электропривод. Колесные диски для модели будут 18 или 19-дюймовые.

Ее габариты стали больше и теперь составляют: 5 155/1 995/1 740 мм, колесная база – 3 090 мм.

В продаже на внутреннем для компании рынка минивэн появился в трех- четырехрядных вариантах с 7, 9 или 11 посадочными местами.

Наиболее роскошным окажется семиместный вариант, где для пассажиров предложат подставки для ног, сидения с индивидуальными регулировками, вентиляцией и подогревом, а еще в списке оснащенности такого варианта будет климат-контроль, дисплеи для задних пассажиров и даже переговорные устройства с микрофонами на каждом ряду.

В салоне частично применили решения от Kia Sorento и в нем будет доступен 12,3-дюймовый дисплей в передней части, контурная подсветка, а также аудиосистема Krell 12 динамиками. Кроме этого, автомобиль оборудован рядом современных систем безопасности и помощи водителю.

Моторная гамма нового Carnival в Южной Корее представлена 3,5-литровым 294-сильным бензиновым и 2,2-литровым 202-сильным дизельным агрегатами.

В паре с силовыми установками будет работать 8-скоростой автомат, передающий крутящий момент только на переднюю ось.

Минимальная стоимость автомобиля с бензиновым мотором составляет 26 300 долларов, а дизельные варианты обойдутся на 1 000 долларов дороже.

Семиместная модификация минивэна с богатым оснащением обойдется уже в 32 тыс. долларов. Для заказа новый Kia Carnival уже доступен, а первые партии дилерам начнут поставлять в конце лета.