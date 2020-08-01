Марка Hongqi готовит к выходу новую версию своего флагманского седана Hongqi H9.

Как выяснилось, китайский аналог Aurus получил длиннобазную модификацию, которая официально будет представлена 26 сентября на мотор-шоу в Пекине.

Эту модель будут выпускать только по специальным заказам. Сейчас известно, что удлиненный вариант получит длину 5 337 мм, а размер его колесной базы составит 3 360 мм.

То есть длина и колесная база в отличие от стандартного седана вырастет на 200 и 30 мм соответственно. В салоне такого автомобиля будут раздельные сидения, а также ряд комфортных опций. В движение новинку будет приводить турбированный 3,0-литровый ДВС.

Его мощность, работая в паре с 7-скоростным роботом с двойным сцеплением составит 283 л.с. при 400 Нм крутящего момента.

Система привода будет на заднюю или обе оси. Предварительная стоимость новинки составит 600 тыс. юаней, а это около 6 млн рублей.