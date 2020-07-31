Dongfeng показала премиальный концепт нового бренда Voyah

Китайская компания Dongfeng создала новый автомобильный бренд, который будет заниматься выпуском люксовых автомобилей.
При этом в модельном ряду представленной марки будут только электрокары и гибриды, а среди моделей предложат в основном MPV или кроссоверы.
Презентация бренда с названием Voyah состоялась наряду с показом первого изображения прототипа i-Land.
Эта модель оснащена дверями типа «крылья чайки», а создавали ее на совершенно новой платформе. ESSA – Electric Smart Secure Architecture.
Подробности не раскрываются, но известно, что серийная версия концепта планируется к выходу в следующем году.
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