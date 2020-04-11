Dongfeng наладит сборку кроссоверов DFM 580 для рынка РФ в Беларуси

В Беларуси для российского рынка будут собирать кроссовер DFM 580 от компании Dongfeng.

Эта модель недавно получила новое Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) и как оказалось, в нем от старого ОТТС есть только одно отличие и это место производства кроссовера.

Теперь в документе указано предприятие «Юнисон», которое находится в Минском районе.

Ранее на этом заводе крупноузловым способом выпускали Cadillac, Ford, Peugeot и Opel, а сейчас на нем собирают машины марки Zotye.

По данным аналитиков, в России за первый квартал было продано всего 37 ед. DFM 580. Сейчас модель предлагается с семиместным салоном.

Мотор для кроссовера предлагается только 1,8-ступенчатый мощностью 132 л.с. В паре с ним работает пятиступенчатая механическая коробка передач. В дилерских центрах DFM 580 стоит от 1 190 000 рублей.