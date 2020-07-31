Рост продаж автомобилей с электрической установкой и предложений на вторичном рынке наблюдался по итогам второго квартала года.

Об этом рассказали специалисты сайта «Авито Авто».

На основании собственных данных, эксперты установили, что во втором квартале года спрос на электромобили с пробегом вырос в России на 132%, а еще зафиксирован двукратный рост предложений о продаже электрокаров.

Еще выяснилось, что в отчетный период средняя стоимость электромобиля с пробегом снизилась на 3,9% и составила 1 015 100 рублей.

Чаще всего на рынке подержанных авто продаются электрокары модели Nissan Leaf. Она продается за 638 500 рублей в среднем.

Также популярными в сегменте являются модели Tesla Model S, Model 3, Model X, а также Mitsubishi Minicab.