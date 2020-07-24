Компания Renault поделилась успехами в продажах своего электрокара Renault Zoe на европейском рынке по итогам первого квартала года.

Как стало известно, Renault Zoe стал самым продаваемым электромобилем в Европе, опередив в продажах даже доступный Model 3.

Последний отлично продается по всему миру, а в Китае он является одним из самых популярных. Однако в Европе лидерство оказалось за Renault Zoe.

Эта модель разошлась тиражом в количестве 38 тыс. экземпляров за период январь-июнь 2020 года.

Его стоимость, напомним, составляет 32 тыс. евро, но на повышенный спрос еще влияют и льготы, которые предоставляют покупателям автомобиля в Германии и Франции.

Скидка в этих странах за счет льгот достигает 9 тыс. евро.