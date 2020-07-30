Составлен топ-10 самых продаваемых японских авто 1 половины 2020 года

Российские аналитики подготовили новый рейтинг самых востребованных автомобилей, взяв за основу данные по их продажам за первое полугодие.

Эксперты агентства «Автостат» назвали самые продаваемые автомобили японских брендов.

В рейтинге числится десять моделей. Как сообщают аналитики в отчетный период россияне купили 113,7 тыс. новых японских машин, что на 19% меньше, чем годом ранее.

Доля таких авто на российском рынке составила 19%. Что касается самых продаваемых авто 1 половины 2020 года, то возглавляет топ-10 кроссовер Toyota RAV4, реализованный в количестве 16,1 тыс. экземпляров.

Продажи этой модели выросли на 21%. Toyota Camry в этом году стала второй с результатом 11,4 тыс. шт., что на 30% меньше.

Третий результат показал кроссовер Nissan Qashqai, который разошелся тиражом в количестве 10,3 тыс. экземпляров, что на 9% меньше.

В первую пятерку еще входит Nissan X-Trail (9,2 тыс. ед.; -10%) и Mazda CX-5 (8,8 тыс. ед.; -4%).

В десятку лидеров еще входят Mitsubishi Outlander (6,5 тыс. ед.; — 39%), Datsun on-Do (6,3 тыс. ед.; -32%), Toyota Land Cruiser Prado (5,7 тыс. ед.; -12%), Nissan Terrano (4,9 тыс. ед.; -18%) и Lexus RX (4,3 тыс. ед.; +14%).