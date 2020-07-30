Главная » Новости

Составлен топ-10 самых продаваемых японских авто 1 половины 2020 года

Просмотров 19 Опубликовано

Российские аналитики подготовили новый рейтинг самых востребованных автомобилей, взяв за основу данные по их продажам за первое полугодие.
Эксперты агентства «Автостат» назвали самые продаваемые автомобили японских брендов.

В рейтинге числится десять моделей. Как сообщают аналитики в отчетный период россияне купили 113,7 тыс. новых японских машин, что на 19% меньше, чем годом ранее.

Доля таких авто на российском рынке составила 19%. Что касается самых продаваемых авто 1 половины 2020 года, то возглавляет топ-10 кроссовер Toyota RAV4, реализованный в количестве 16,1 тыс. экземпляров.

Продажи этой модели выросли на 21%. Toyota Camry в этом году стала второй с результатом 11,4 тыс. шт., что на 30% меньше.

Третий результат показал кроссовер Nissan Qashqai, который разошелся тиражом в количестве 10,3 тыс. экземпляров, что на 9% меньше.

В первую пятерку еще входит Nissan X-Trail (9,2 тыс. ед.; -10%) и Mazda CX-5 (8,8 тыс. ед.; -4%).

В десятку лидеров еще входят Mitsubishi Outlander (6,5 тыс. ед.; — 39%), Datsun on-Do (6,3 тыс. ед.; -32%), Toyota Land Cruiser Prado (5,7 тыс. ед.; -12%), Nissan Terrano (4,9 тыс. ед.; -18%) и Lexus RX (4,3 тыс. ед.; +14%).

Назвали самые продаваемые европейские автомобили в России

Tvoe-avto.com
Вам также может понравиться
Китайский кроссовер GAC GS5 появится в России осенью
GAC осенью в России расширит модельный за счет нового кроссовера GS5. Китайский автопроизводитель уже оформил на него все документы и получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
0
В Skoda показали интерьер нового кроссовера Skoda Enyaq iV
Электрокар чешского автопроизводителя создан на базе платформы MEB, а это универсальная тележка, созданная для электрических автомобилей компаний, входящих в состав Volkswagen Group.
0
«АвтоВАЗ» выкупил долю General Motors в СП за 0,4 млрд рублей
«АВТОВАЗ» закрыл сделку в декабре прошлого года, и теперь российский автопроизводитель является полноценным владельцем СП GM-АВТОВАЗ.
1
В Минпромторге объяснили запрет на установку подержанных запчастей
В этом месяце в Техническом регламенте ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» появились изменения.
1
Очередь за внедорожником Ford Bronco растянулась на полтора года
Американская компания Ford презентовала новый внедорожник в середине июля, и начала прием заказов на ограниченную версию модели.
116
Автоконцерн Seat отзывает в России 139 машин
Новая отзывная кампания согласована с Росстандартом, на сайте которого появилось соответствующее сообщение.
11
Электрический внедорожник Hummer выйдет осенью 2021 года
Бренд Hummer был аннулирован много лет назад, но в связи с резким увеличением спроса на кроссоверы и внедорожники, General Motors решила возродить имя и выпустить под этим названием новую модель.
10
Hyundai Creta новой генерации поставил рекорд продаж
Кроссовер нового поколения ставит рекорды продаж на индийском рынке, где он появился весной этого года.
15
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2020 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика