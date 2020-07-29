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Назвали самые продаваемые европейские автомобили в России

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Объёмы реализации европейских автомобилей на рынке России показали отрицательную динамику по итогам первого полугодия, сообщили в агентстве «Автостат».
В указанный период россияне приобрели 173,2 тыс. европейских машин, что оказалось на 19,1% меньше. На основании данных по продажам указанных авто, аналитики подготовили рейтинг самых востребованных европейских моделей.

Возглавляет этот рейтинг Volkswagen Polo, реализованный в количестве 21,3 тыс. экземпляров. Этот результат оказался на 23,3% меньше.

На второй строчке рейтинга самых продаваемых европейских автомобилей в России располагается кроссовер Volkswagen Tiguan (13,4 тыс. ед.).

Его объемы продаж сократились на 17,5%. Renault Logan находится в тройке лидеров с показателем 12,2 тыс. проданных экземпляров, что хуже на 25,8%.

Четвертое и пятое место в топ-10 оказалось за Renault Duster (12,1 тыс. ед.; -35,4%) и Renault Sandero (10,9 тыс. ед.; -26,6%). Вторая пятерка наиболее востребованных авто европейских брендов выглядит следующим образом:

Skoda Octavia (9,8 тыс. ед.; -15,2%),

Skoda Rapid (8,7 тыс. ед.; -48,6%),

Skoda Kodiaq (8,7 тыс. ед.; -17,6%),

Renault Kaptur (8,5 тыс. ед.; -36,2%), и

Renault Arkana (7,25 тыс. ед.).

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