Стала известна цена на новый Lada Largus Cross Quest

Официально «АВТОВАЗ» цены на новую версию универсала Lada Largus Cross еще не озвучивал, но по предварительным данным спецверсия будет стоить на 58 тыс. дороже от стандартной версии Largus Cross.

В сообществе AvtoVAZ News написали, что в дилерских центрах Largus Cross Quest будет предлагаться от 877 тыс. рублей.

В этой спецверсии будут установлены черные глянцевые корпуса боковых зеркал, новые колесные диски с черными акцентами и алмазной огранкой, а также шильдики с названием спецверсии.



Lada Largus Cross Quest будет доступен только с 1,6-литровым 106-сильным мотором с пятиступенчатой механической коробкой передач.

В списке оснащения популярного универсала будет числиться эргономичные передние кресла с вышитым название сецверсии, кожаная отделка рулевого колеса и улучшенная шумоизоляция.

Ранее сообщалось, что автопроизводитель уже начал поставлять в дилерские центры Largus Cross Quest.