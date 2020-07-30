В Минпромторге объяснили запрет на установку подержанных запчастей

В этом месяце в Техническом регламенте ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» появились изменения.

В них говорится о запрете установки подержанных автозапчастей в машины, которые требуют ремонта.

Тогда сообщалось, что автомобилистам придется использовать только новые запчасти для ремонта своих машин, что вызвало бурю обсуждений.

Недавно в Минпромотрге объяснили, что конкретно обозначают внесенные изменения.

Как пишут «Автовести», запрет на установку б/у запчастей будут касаться только автопроизводителей.

В частности, нововведения затронут тех производителей, которые занимаются переделкой транспортных средств.

При этом в ведомстве уверяют, что обычных автомобилистов это не затрагивает.

Компании, которые ремонтируют или разрабатывают новые автомобили, не будут иметь права использовать в транспортных средствах бывшие в употреблении автомобильные запчасти.