Подержанные автозапчасти запретят устанавливать на автомобили в РФ

Какая ответственность будет установлена для владельцев машин с установленными подержанными автозапчастями пока неизвестно.

Нововведения появились в Техническом регламенте ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», где говорится о запрете использования подержанных автомобильных запчастей.

В документе указано, что использовать восстановленные автозапчасти или с другого автомобиля новыми правилами запрещено.

Подобный запрет уже действует в некоторых странах ЕС, а теперь он появился и в нашей стране.

Новыми правилами автомобилистов заставляют использовать исключительно новые запчасти, которые, как известно, обходятся недешево особенно для иномарок.

С другой стороны новые запреты могут стать причиной исчезновения авторынков по продаже подержанных запчастей и разборок.