Какая ответственность будет установлена для владельцев машин с установленными подержанными автозапчастями пока неизвестно.
Подержанные автозапчасти запретят устанавливать на автомобили в РФ
Нововведения появились в Техническом регламенте ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», где говорится о запрете использования подержанных автомобильных запчастей.
В документе указано, что использовать восстановленные автозапчасти или с другого автомобиля новыми правилами запрещено.
Подобный запрет уже действует в некоторых странах ЕС, а теперь он появился и в нашей стране.
Новыми правилами автомобилистов заставляют использовать исключительно новые запчасти, которые, как известно, обходятся недешево особенно для иномарок.
С другой стороны новые запреты могут стать причиной исчезновения авторынков по продаже подержанных запчастей и разборок.
Автоэксперты назвали четыре главные причины «смерти» аккумулятора