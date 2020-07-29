Названы самые бюджетные универсалы на российском рынке

На авторынке наблюдается тенденция роста популярности кроссоверов и универсалов, и все меньше автомобилисты выбирают седаны и хэтчбеки.

Эксперты «Российской газеты» решили подготовить рейтинг, в котором указали самые доступные на российском рынке универсалы.

Открывает такой ТОП традиционно отечественная модель и речь идет об универсале Лада Гранта, который в России продается по цене от 497 900 до 694 800 рублей.

Следующим в списке также оказался универсал от Лады и это Ларгус, который продается по цене от 635 900 до 789 900 рублей.

В тройке самых бюджетных универсалов на российском рынке оказался и Lada Vesta SW. Его продаются по цене от 732 900 до 1 015 900 рублей.

Ну и замыкает рейтинг иномарка и это универсал Kia Ceed SW, но его стоимость уже стартует от 1 194 000 рублей, тогда как в максимальной комплектации его ценник составляет 1 709 900 рублей.