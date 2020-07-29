Названы самые популярные цвета автомобилей у россиян

В России провели исследование, в ходе которого выяснилось, какие варианты окраса кузова предпочитают россияне.

Самые популярные цвета автомобилей у россиян были названы экспертами портала Drom.ru. Так, выяснилось, что чаще всего в России встречаются серебристые машины, при этом самым невостребованным цветом стал фиолетовый.

На втором месте среди самых востребованных цветов оказался белый, а на третьем – черный. На эти три цвета приходится 71% автомобилей.

Еще 10% приходится на синие и голубые авто, а 6,5 и 4,0% — это машины зеленые и желтые соответственно. Очень редко на российских дорогах можно встретить коричневые и фиолетовые легковушки.

Кроме этого, эксперты отметили, что яркие цвета машин предпочитают жители Калининградской и Новгородской области, а черные больше встречаются на Чукотке, в Чеченской республике и Ингушетии.

Белые авто пользуются большей популярностью в Ставропольском крае и Амурской области.