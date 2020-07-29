Информация об общей сумме выплате компенсаций на территории США содержится в отчете Федеральной торговой комиссии (FTC).

Как говорится в сообщении, Volkswagen в США выплатил $9,8 млрд компенсаций по «дизельгейту» своим клиентам.

Большинство из них предпочли, чтобы автопроизводитель выкупил у них машины, а некоторые американцы постарались досрочно расторгнуть договор аренды еще до исправления дефектов.

В США Volkswagen с начала дизельного скандала пообещал купить у владельцев или отремонтировать не менее 550 тыс. автомобилей.

Кроме этого сообщается, что компания в общей сложности в США выплатила 18 млрд долларов штрафов или компенсаций.