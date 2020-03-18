Volkswagen отчитался об убытках из-за «дизельгейта»

Впервые понятие дизельный скандал или дизельгейт ввели еще в 2015 году, когда выяснилось, что Volkswagen манипулировала показателями выбросов вредных веществ в дизельных автомобилях.

В автомобилях концерна использовалось специальное ПО, которое на тестовых стендах занижало реальные показатели выбросов.

С того периода начались проверки и в дизельгейте оказались замешаны не только марки, входящие в состав концерна Volkswagen, но и другие автопроизводители.

При этом больше всего все-таки досталось немецкому автоконцерну, который проводил масштабные отзывные кампании, отправлял автомобили на стоянки, выплачивал клиентам денежные средства и оплачивал назначенные штрафы.

Недавно Volkswagen отчитался о потерях из-за «дизельгейта», заявив, что это обошлось ему в 35 млн евро. При этом выплачивать штрафы компания продолжит еще и в следующем году.

Из этой суммы в течение 2020 года будет выплачено 2,9 млрд евро штрафов, а в 2021 году еще 1,2 млрд евро. Нынешняя капитализация компании составляет 48,5 млрд евро.