Названы самые покупаемые в РФ кроссоверы от 2,5 до 3 млн рублей

Российские аналитики рассказали о наиболее востребованных кроссоверах на рынке в ценовом сегменте от 2,5 до 3 млн рублей.

В списке указали десять моделей, а основой для рейтинга стали данные по продажам за пять месяцев года. В отчетный период чаще всего россияне покупали кроссовер Hyundai Santa Fe.

Его объёмы продаж за период январь-май 2020 года составили 3 776 экземпляров. Средняя стоимость этой модели составила 2,5 млн рублей.

На второй позиции располагается KIA Sorento Prime с результатом 3 299 проданных ед. и средней стоимостью 2,7 млн рублей. Следующим в рейтинге топ-10 самых покупаемых в РФ кроссоверов от 2,5 до 3 млн рублей оказался Mitsubishi Pajero Sport.

Дилеры компании продали за пять месяцев 1,9 тыс. таких кроссоверов. Средневзвешенная стоимость этой модели составила 2 850 000 рублей.

На четвертой и пятой строчке расположились Lexus NX и Nissan Murano. Первый был продан в количестве 1 321 ед. (2,95 млн рублей), а второй разошелся тиражом в количестве 1 134 шт. (2,7 млн рублей).

В десятке лидеров по продажам оказались: Toyota Fortuner – 1 087 ед., BMW X1 – 700 ед., Honda CR-V – 451 ед., Mercedes-Benz GLA-Klasse — 400 ед., и Volvo XC40 – 358 ед.