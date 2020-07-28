Новую Skoda Octavia без камуфляжа сфотографировали в России

Ранее уже сообщалось, что новое поколение автомобиля появится в России ближе к концу года.

Его сборку организуют на предприятии в Нижнем Новгороде, где планируется сборка лифтбека и универсала. Между тем, новую Skoda Octavia без камуфляжа сфотографировали на дорогах России, а фотографии были распространены пользователем в Facebook.

Снимки были сделаны на третьем транспортном кольце в Москве. На тестовом прототипе имеются чешские регистрационные знаки.

То есть компания проводит в стране сертификационные испытания. Между тем, ранее журналисты смогли узнать о спецификациях автомобиля для российского рынка.

В частности было известно, что в моторной гамме Octavia будет двухлитровый 190-сильным TSI с 8-ступенчатой КП.

Эта силовая установка придет на смену 1,8-литровому агрегату, а новая трансмиссия станет доступна для 1,4-литрового двигателя, который сейчас комплектуется семискоростным роботом.

Также в линейке двигателей останется 1,6-литровый 110-сильный мотор, работающий в паре с шестискоростным автоматом или МКП.