Toyota попросила своих поставщиков снизить цены на запчасти

Японская компания обратилась к ведущим поставщикам с просьбой пересмотреть прайсы на автомобильные запчасти.

В частности руководство Toyota попросило своих поставщиков снизить цены на запчасти, чтобы снизить расходы в условиях пандемии и падения продаж новых машин на рынке.

Автопроизводитель обратился ко многим основным поставщикам с такой просьбой и готов в индивидуальном порядке провести переговоры на эту тему.

Стоит отметить, что убытки на фоне коронавируса понесла не только Toyota, но и поставщики, поэтому не исключено, что последние не пойдут на уступки и не станут снижать стоимость запчастей.