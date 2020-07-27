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Toyota попросила своих поставщиков снизить цены на запчасти

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Японская компания обратилась к ведущим поставщикам с просьбой пересмотреть прайсы на автомобильные запчасти.

В частности руководство Toyota попросило своих поставщиков снизить цены на запчасти, чтобы снизить расходы в условиях пандемии и падения продаж новых машин на рынке.

Автопроизводитель обратился ко многим основным поставщикам с такой просьбой и готов в индивидуальном порядке провести переговоры на эту тему.

Стоит отметить, что убытки на фоне коронавируса понесла не только Toyota, но и поставщики, поэтому не исключено, что последние не пойдут на уступки и не станут снижать стоимость запчастей.

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Tvoe-avto.com
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