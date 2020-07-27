Компания УАЗ уходит в корпоративный отпуск

Ульяновский автозавод с понедельника 27 июля отправляется в корпоративный отпуск.

Запланированный отпуск продлится до 3 августа. В период простоя на предприятии проведут все необходимые работы по ремонту и обслуживанию оборудования.

Как отмечается, график работы после 3 августа будет определиться в соответствии с производственной программой, в которой предусматривается выполнение государственных заказов.

Напомним, что в прошлом месяце УАЗ на российском рынке реализовал 2 770 автомобилей, что на 12% меньше, чем годом ранее.

С начала года дилеры компании передали клиентам 12 284 ед., а это на 27% меньше. Доля компании на рынке сократилась до 1,9%.