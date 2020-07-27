Название нового внедорожника запатентовала компания «Honda»

Японская компания Honda запатентовала новое название – Trailsport.

Предварительно сообщается, что новое название запатентовали для суббренда, под которым намерены выпускать внедорожники.

В частности, под этой маркой будут предлагать модели, подготовленные к бездорожью, а среди них будут внедорожные модификации автомобилей CR-V, HR-V, Pilot, Passport и пикапа Ridgeline.

В самой компании регистрацию нового названия никак не комментируют.

Стоит отметить, что компания Hondа ранее создавала прототипы внедорожных кроссоверов, но до серийного производства они не добрались.

Но в последнее время такие автомобили пользуются отличным спросом, поэтому компании выгодно будет выпускать такие модели.