Honda обновила компактный кроссовер Honda WR-V

Самым доступным кроссовером от японского автопроизводителя является модель под названием WR-V. Она не представлена на российском рынке, и купить ее можно только в Юго-Восточной Азии и Южной Америке.

Honda обновила свой самый доступный кроссовер на индийском рынке, но в дальнейшем в таком же исполнении автомобиль появится и в других регионах.



Honda WR-V получила классический рестайлинг. В частности, была изменена внешность за счет оптики, радиаторной решетки и бамперов.

Также появились новые опции и изменились отделочные материалы. Помимо этого, кроссовер получил более экологичные силовые агрегаты.

В салоне кроссовера добавили улучшенную мультимедийную систему с 7-дюймовым сенсорным экраном.



На индийском рынке Honda WR-V в базовой комплектации доступен с двумя подушками безопасности, камерой заднего вида и климат-контролем, а в более богатой версии «паркетника» уже есть круиз-контроль, бесключевой доступ, панорамная крыша и электроприводы боковых зеркал.

Моторы новинки теперь соответствуют новым экологическим нормам BS6, но несмотря на снижение выброса вредных веществ ДВС по-прежнему способны генерировать 90 л.с. если это бензиновый агрегат и 100 л.с. если это турбодизель.

Стоимость рестайлингового кроссовера в Индии начинается от 850 тысяч рупий, что в пересчете от 813 тыс. рублей.